Padre de James Rodríguez descubrió a Daniel Arcila, quien destacó en la Selección Colombia

El reciente buen momento de Daniel Arcila con la Selección Colombia tiene detrás una historia de varios años de formación y perseverancia. El mediocampista, que marcó uno de los goles en la victoria 2-0 de la tricolor sobre Perú en Miami, llegó desde muy joven a Envigado, donde comenzó a construir la carrera que hoy lo tiene como una de las novedades del equipo nacional.

El entrenador y formador Andrés Orozco detalló en conversación con Blog Deportivo que Arcila llegó al club antioqueño cuando apenas tenía 12 años y fue llevado por Wilson James, padre del reconocido futbolista James Rodríguez.

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Además, recordó que el volante inició ese proceso acompañado por el técnico Chucho Betancourt y que, desde entonces, comenzó una formación que se extendió durante varios años en las divisiones menores de Envigado.



El crecimiento de Arcila

Orozco, quien tuvo participación en diferentes etapas de la formación de Arcila, destacó las condiciones naturales del jugador, pero también su evolución en aspectos que van más allá del talento. Según explicó, el futbolista ha mejorado considerablemente en lo actitudinal y actualmente tiene mayor claridad sobre sus objetivos. Además, resaltó su capacidad para competir, recorrer grandes distancias y desempeñarse en diferentes posiciones del frente de ataque.

Daniel Arcila con la Selección Colombia Foto: FCF

El técnico también recordó que Arcila tuvo dificultades cuando dio el salto de las categorías juveniles al fútbol profesional. Incluso, durante sus primeros años, llegó a atravesar momentos de frustración que lo llevaron a pensar en abandonar el fútbol. Sin embargo, el acompañamiento de entrenadores, dirigentes y su familia fue fundamental para que pudiera superar esa etapa y consolidarse como jugador profesional.



Uno de los momentos que refleja la personalidad competitiva de Arcila ocurrió cuando Envigado perdió ante Llaneros en la última fecha de una temporada en la que luchaba por evitar el descenso. El mediocampista había marcado el primer gol del encuentro y en rueda de prensa lamentó el resultado.



Sin pasado en selecciones juveniles

Ahora, Arcila vive un momento completamente diferente. Su debut con la Selección Colombia de mayores llegó sin haber pasado previamente por las selecciones juveniles nacionales, una situación que Orozco utilizó para destacar que los procesos de formación no siempre tienen el mismo ritmo para todos los futbolistas.

Por eso, el técnico puso como ejemplos a otros jugadores que tampoco tuvieron recorrido en las categorías menores de la tricolor y que posteriormente lograron destacarse a nivel internacional: Amaranto Perea y Juan Manuel Rengifo.

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Ahora, se espera que Arcila siga brillando en el León del fútbol mexicano para que siga siendo llamado por Néstor Lorenzo, especialmente para la fecha Fifa de noviembre.