Paloma San Basilio, la diva que se inició en el entretenimiento por necesidad

En diálogo con Mundo Blu, la diva española Paloma San Basilio habló de sus inicios y desarrollo de su carrera, de su familia y de sus grandes deseos.

“Estudiaba en Madrid y empecé a buscar trabajo. Me presenté a un programa de televisión, sin tener lo que estaba haciendo. Me eligieron y de pronto me encontré con un trabajo en donde eme pagaban una barbaridad. Estaba en un magazín que se llamaba Siempre en domingo. Hacía de todo, era la chica de los recados y el domingo presentaba”, recordó.

Además, contó que pese a su gusto por la música y actuación, estudió filosofía y letras y luego sicología porque tenía curiosidad. Manifestó que su profesión como sicóloga le ha ayudado a entender todo lo que trae consigo el mundo del entretenimiento.

Aseguró que sus puestas en escena se hacen en base a lo que ella necesita: preparación bocal, concentración entre otras cualidades.

Por otra parte habló de su vida en familia, de su única hija y de sus nietos. “Es un privilegio que me llamen abuela, lo empecé a contar en el escenario a todo el mundo”.