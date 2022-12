Para mí, cada canción es una novela: La India

La voz inigualable y la sonrisa contagiosa de Linda Viera Caballero, mejor conocida como La India de Nueva York, estuvo en los micrófonos de Mundo BLU, hablando de la trayectoria de su carrera profesional y algunos episodios de su vida personal.

La artista hará el lanzamiento de su nuevo disco Intensamente, donde incluye canciones del Divo de Juárez, Juan Gabriel, quien la asesoró para que sus canciones sonaran mejor, esta vez con su toque personal de salsa tropical.

“Fue una experiencia maravillosa y poder trabajar con el maestro Juan Gabriel, él tiene una visión y es muy amplia, es fanático de los cantantes. Con él aprendí que cada canción es una novela, es algo serio, cada palabra, cada frase, es sentimental y tiene mucha intensidad en sus canciones”, dijo.

La India, de quien se dice tiene ‘los ojos más lindos en el mundo de la música’ y es considerada como la sucesora de la reina Celia Cruz, quien fuera su madrina de bautizo, nos contó acerca de su relación con la ‘Guarachera de América’, de quien dijo guarda respeto profundo a su memoria.

“Fue muy sagrada para mí, siempre le he tenido mucho respeto, fue una gran amiga, como madrina me apapachaba, era muy educacional, era una mujer muy brillante”, afirmó.

“Vi cuando ella me apoyaba, ella estaba a mi lado, con ella siempre fuimos las mujeres que dimos amor hacia nuestra música y a nuestro público, me siento agradecida, me siento como la sucesora de la Reina”, agregó.

Frente a su relación con Marc Anthony, también nos contó que hay muchos comentarios y rumores, que si bien algunos son ciertos no todo es real.

“Solo cantamos un tema y cada cual siguió su carrera, me siento orgullosa de haber participado en el dúo”, nos dijo.

La india se hizo famosa por el dueto que realizó con Marc Anthony en la canción Vivir lo nuestro, sin embargo la artista había cultivado un camino donde se destacaba por su música.

Junto a Tito el Bambino grabó una canción que se ha convertido en himno entre los colombianos: ‘Así es el amor’.

“Me siento responsable para seguir abriendo puertas a otras mujeres que vendrán a cantar y a demostrar su arte en la música”, apuntó.

Pero un hecho conocido como una partitura silenciosa en su vida fue la infructuosa relación que sostuvo con Javier Padilla, donde vivenció el maltrato intrafamiliar y su familia se acercó a ayudarla para salir de esa relación.

“Uno se cae y se levanta, uno aprende a estar con personas que te aman y están a tu lado y eso te enseña a volver a empezar”, concluyó.

