“Para mí la ópera es algo tan natural como un vallenato”: Valeriano Lanchas

Valeriano Lanchas, uno de los cantantes de ópera colombianos más populares, ofreció un concierto gratuito para los capitalinos en el auditorio León de Greiff, de la Universidad Nacional, y pasó por los micrófonos de Mundo BLU para hablar de este género musical teatral, que le ha valido gran reconocimiento mundial.

Publicidad

“Uno se enamora y tiene afinidad con lo que lo crían y está expuesto de pequeño. Por eso me parece tan importante hacer este tipo de conciertos y dar a conocer la ópera”, manifiesta al respecto del acceso gratuito a este tipo de eventos.

La ópera, un género compuesto por piezas que alcanzan los 200 o 300 años de antigüedad, no es una música anacrónica para Lanchas: “Cuando yo canto una ópera no me parece que esté desenterrando una momia, solo que estoy volviendo a crearla”, cuenta.

Publicidad

El cantante desestima el mito de que la ópera es un espectáculo inaccesible, ya que hay actividades gratuitas o a precios muy cómodos en diferentes teatros de las principales ciudades. Eventos como Ópera al Parque, en Bogotá, son ejemplo de ello.

Publicidad

Otro mito muy común es el de la ópera como un género trágico y triste, lo que lo hace menos interesante para amplios públicos. Lanchas recomienda, al contrario, obras de ópera cómica como La Cenicienta o El Barbero de Sevilla.

Valeriano Lanchas, quien reside en Bogotá pero divide su tiempo en presentaciones alrededor del mundo, prepara para este verano la obra Gianni Schicchi, de Puccini, junto a Plácido Domingo, y será dirigido escénicamente por el director estadounidense Woody Allen; en diciembre será el primer cantante de ópera colombiano en interpretar en la Metropolitan Opera House de Nueva York, con El Barbero de Sevilla.