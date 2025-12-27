En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Catatumbo
Colfuturo
Salario mínimo
Recargo nocturno

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Sociedad  / VIDEO: Mujer dice no a propuesta de matrimonio y provoca inesperada reacción de su pareja

VIDEO: Mujer dice no a propuesta de matrimonio y provoca inesperada reacción de su pareja

El momento quedó registrado en video y se volvió viral en redes sociales, donde miles de usuarios reaccionaron al inesperado desenlace tras el rechazo a la propuesta de matrimonio.

Rechazó la propuesta, él la agredió y ella lo dejó en el suelo
Una propuesta de matrimonio termina en pelea tras rechazo por parte de la mujer
Foto: captura redes sociales
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 27 de dic, 2025

Publicidad

Publicidad

Publicidad