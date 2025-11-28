En video: retraso de vuelo en aeropuerto de Cali terminó en celebración y propuesta de matrimonio

Las personas extranjeras que llegan a Colombia suelen marcharse con una percepción positiva del país, ya que los colombianos se distinguen por su alegría, su capacidad para sobreponerse a las dificultades y su trato cálido, cualidades que se reflejan en su hospitalidad y en el fuerte sentido de comunidad que demuestran.

Un hecho que se volvió viral en redes sociales evidenció precisamente esa calidez con la que fueron acogidos varios viajeros en un aeropuerto nacional.

El suceso ocurrió en el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón, en Palmira, Valle del Cauca, que sirve a Cali, donde un numeroso grupo de pasajeros afectados por un retraso en su vuelo decidió organizar una particular bienvenida para quienes llegaban en el vuelo anterior.



Videos de celebración y propuesta de matrimonio en aeropuerto de Cali

En varios videos difundidos en TikTok se observa que, mientras los pasajeros desembarcaban, el grupo los esperaba con cánticos, globos e incluso vuvuzelas. Además, de fondo sonaban canciones típicas de la temporada decembrina, lo que motivó a que algunos de los recién llegados se unieran al ambiente festivo bailando.

Sin embargo, el momento más llamativo ocurrió cuando uno de los viajeros que acababa de aterrizar, sorprendido por la multitud, aprovechó la ocasión para pedirle matrimonio a su novia. El hombre dejó su maleta a un costado, se arrodilló de inmediato y sacó el anillo de compromiso. La mujer, impactada, llevó las manos a su cabeza al darse cuenta de lo que estaba pasando.



Finalmente, los últimos en aparecer fueron los miembros de la tripulación. Al ver la multitud reunida, decidieron sumarse al ambiente festivo e incentivaron al público a continuar con la bienvenida para los próximos vuelos. El capitán, un hombre de cabello y barba blanca, levantó el brazo como señal de que no escuchaba bien y pidió a los presentes que aumentaran el volumen de la bienvenida.