Capturan a hombre señalado de propinar golpiza contra su pareja en Baranoa, Atlántico

Capturan a hombre señalado de propinar golpiza contra su pareja en Baranoa, Atlántico

La víctima también había sufrido quemaduras en el cuello, luego de que su esposo, hoy capturado, al parecer la atacó con un cigarrillo encendido.

