Capturan a hombre señalado de propinar golpiza contra su pareja en Baranoa, Atlántico

A la espera de ser presentado ante un juez se encuentra Carlos De La Cruz Silvera, el hombre que en las últimas horas se entregó a las autoridades que lo requerían por la brutal agresión que habría cometido contra su esposa y madre de sus dos hijos, en el municipio de Baranoa, Atlántico.

De acuerdo con la denuncia, interpuesta por una familiar de la víctima y a la cual tuvo acceso BLU Radio, Liseth Barrios Monterrosa era sometida a constantes maltratos, tanto así que ella tuvo que pasar la reciente celebración de Velitas en el presente mes en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), por el ataque que sufrió, al parecer, a manos de su pareja, quien no solo le causó una herida en el rostro, sino que le provocó una grave lesión por la que fue necesario extraerle el bazo.

Antes de esta golpiza, según se lee en la denuncia, la víctima también había sufrido quemaduras en el cuello, luego de que su esposo, hoy capturado, al parecer la atacó con un cigarrillo encendido. Como si fuera poco, el señalado agresor también había violentado a la hermana de la mujer y la mantenía amenazada para evitar que lo denunciara.

Barrios, de 32 años, ahora intenta recuperarse de la cirugía a la que debió ser sometida, mientras su esposo deberá enfrentar a la justicia por el delito de tentativa de feminicidio, en un caso que es atendido por agentes del CTI de la Fiscalía Sabanalarga.



En aquella ocasión reportaron las autoridades que la víctima tuvo que esperar a que Carlos De La Cruz se quedara dormido para poder escapar de su casa y pedir ayuda junto con sus dos hijas de 13 y 4 años.

De hecho, su judicialización ya había sido pedida por la diputada del Atlántico, Alejandra Moreno: "Esta pareja venía presentando ya violencia de género desde hace bastante tiempo, pero las rutas de atención están débiles. La policía había ido allí, pero no había resuelto en la situación. Hoy Elizabeth Barrios se encuentra bastante grave y todavía no le da orden de captura al agresor. Por eso yo le estoy pidiendo a las autoridades que generen los cargos por tentativa de feminicidio por la gravedad de los hechos", fueron las palabras que dijo en su tiempo.