Sujetos armados acabaron con la vida de dos hombres en Navidad: esto se sabe

Un violento ataque armado se registró en la madrugada del 25 de diciembre en el distrito de La Victoria, en Perú, cuando sicarios irrumpieron en una reunión familiar que se desarrollaba en los exteriores del establecimiento conocido como ‘La Caleta de la Victoria’, ubicado sobre la avenida García Naranjo. El hecho ocurrió minutos después de las 3:30 de la madrugada y dejó dos personas muertas.

De acuerdo con información preliminar y registros de cámaras de seguridad, los atacantes llegaron al lugar y dispararon de manera indiscriminada, realizando más de diez detonaciones, pese a la presencia de adultos y menores de edad en el sector. La balacera generó pánico entre los asistentes, quienes intentaron refugiarse mientras continuaba el sonido de la música a alto volumen.

Las víctimas fueron identificadas como Christian Augusto García Cerasuolo, de 45 años, reconocido empresario y organizador de eventos musicales en la zona, y un hombre que lo acompañaba, quien presuntamente ejercía funciones de escolta. García Cerasuolo murió en el lugar tras recibir un disparo en la cabeza, mientras que su acompañante resultó gravemente herido y falleció cuando era trasladado a un centro asistencial.

Testigos y material audiovisual revelaron que uno de los atacantes portaba un chaleco con la inscripción “Policía”, lo que habría facilitado su acercamiento sin generar sospechas. Tras el ataque, los responsables huyeron en una motocicleta, mientras que un ciudadano armado intentó perseguirlos en un vehículo particular, sin éxito.



Criminales #asesinaron a dos hombres en La Victoria. Los salvajes dispararon más de 10 veces sin importar los #niños que estaban en la reunión familiar por #navidad. #Sicarios huyeron en moto.

¿El estado de emergencia?

¿Dónde está la maquina?

Asi vamos cerrando 2025... pic.twitter.com/BNM2Gk4gEg — Omar Coca (@OmarCoca_) December 26, 2025

Un doble asesinatose registró en el distrito de La Victoria, luego de que un grupo de sicarios disparara más de diez veces contra personas que participaban en una reunión familiar.



🔗 Leer más: https://t.co/H8eFzAYosn pic.twitter.com/jGQYTNMJsG — Revista Caretas (@Caretas) December 26, 2025

La División de Investigación Criminal (Divincri) asumió el caso y maneja como principal hipótesis un posible ajuste de cuentas o extorsión. Según las autoridades, la víctima había denunciado amenazas previas, lo que incluso lo llevó a modificar de manera repentina la ubicación de un evento musical programado para ese mismo 25 de diciembre.

Publicidad

Peritos de criminalística continúan con la recolección de evidencias y el análisis de las grabaciones de seguridad, claves para identificar y capturar a los responsables de este doble homicidio que conmociona a los habitantes de La Victoria.