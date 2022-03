Este 31 de marzo se disputan partidos de la Copa BetPlay y la Liga Femenina Dimayor.

Estos son los partidos más relevantes de la jornada:

Copa BetPlay

Once Caldas vs. Quindío / 6:00 p.m. / WinSports

Deportivo Pasto vs. Santa Fe / 8:00 p.m. / WinSports

Liga Femenina Dimayor

Junior vs. Bucaramanga / 4:00 p.m. / WinSports

