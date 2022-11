Paul Scholes sale en defensa de Falcao, tras dudas sobre su nivel en Manchester

Paul Scholes, quien fuera la figura emblemática del Manchester United en los años 90, se refirió a las duras críticas que ha recibido Falcao García nuevamente por parte de Louis Van Gaal, y aseguró que no es solo problema del colombiano sino del equipo en general.

Publicidad

En declaraciones que recogen diarios ingleses, Scholes sostuvo que hay que criticar a Falcao porque no genera acciones, pero que no es culpa de él, ni los delanteros, sino del equipo que “no juega a nada, no ataca ni genera opciones de gol”.

El histórico jugador afirmó que el fútbol del United es “miserable”, pues debe atacar y asumir riesgos, y por último reiteró que a veces ve a Falcao y Robin como “extraños, mientras que Rooney es movido en el esquema para acomodarlos".