Pékerman admite que la victoria de Argentina frente a Colombia "fue justa"

El seleccionador de Colombia, José Pekerman, valoró positivamente el esfuerzo de su equipo para llegar a la tanda de penaltis ante un rival de la jerarquía de la selección argentina contra la que perdió por 5-4 tras igualar sin goles al cabo del tiempo reglamentario. (Lea también: ¡Grande Ospina! El arquero colombiano protagonizó la atajada de la Copa )

"Tuvimos dificultades desde el principio porque perdimos muchos balones. Por ello, tratamos de acomodarnos a pesar de perder a un delantero como Teo Gutiérrez a mitad del primer periodo. En la segunda parte mejoramos", dijo Pekerman tras el encuentro jugado en el estadio Sausalito, de Viña del Mar.

"No estamos contentos con haber marcado un solo gol en la Copa América, pero no salieron las cosas y sabemos que Argentina hizo el partido que hizo porque les permitimos manejar el balón y no dimos los pases seguidos que esperábamos dar", continuó Pekerman.

También insistió en que hicieron lo posible, con un esfuerzo muy grande y destacó que en los lanzamientos de los penaltis les faltó eficacia.

"Lamento, sin poner en duda la justicia del resultado, ni lo que hizo Argentina, que hubo muchas pérdidas del balón poco usuales en nuestro juego y con esas pérdidas es muy fácil correr peligro ante un rival con la calidad individual de Argentina", agregó.

Advirtió de que todavía son una selección en crecimiento y también lamentó que las lesiones y las suspensiones provocaran la pérdida de futbolistas clave para la selección colombiana.

"Las lesiones y suspensiones nos hicieron perder a jugadores clave, tratamos de compensarlo y a veces no alcanza con una buena idea. Al no manejar el balón, no conseguimos el objetivo", expresó.

"Todo eso no impide pensar que la Copa ha sido una muy buena experiencia, a pesar de que es cierto que se dieron varias circunstancias negativas", concluyó Pekerman.

EFE