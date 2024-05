Senador Iván Name frente a señalamientos de Sneyder Pinilla: “No recibí dineros ilícitos”

Luego de varios días de silencio y en medio de uno de los más fuertes escándalos de corrupción al interior del Gobierno Petro, el Presidente del Congreso Iván Name se pronunció ante los señalamientos hechos por parte del exsubdirector de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres quien lo acusó de ser beneficiario de un pago de $3.000 millones de pesos de recursos de empresarios de la entidad, a cambio de favorecer la aprobación de las reformas sociales.

El senador verde rechazó los señalamientos insistiendo en que sus actuaciones han demostrado que no ha incurrido en hechos que beneficien al Gobierno a cambio de las dádivas: “No recibí dineros ilícitos. Mi proceder democrático es contra evidente al decir que los recibí en procura de favorecer unas reformas que combatí enfáticamente y les consta a todos los que están en este hemiciclo”.

Name descalificó los señalamientos de Pinilla como “infundados y realizados por un corrupto que se encuentra en una encrucijada judicial, respaldadas por un abogado con prontuario internacional. No sé con qué tarjeta de abogado litiga todavía hoy, eso habremos de preguntarlo a los encargados de esa responsabilidad”.

El presidente del legislativo aseguró estar tranquilo en comparecer ante la Corte Suprema de Justicia para que, siendo sus jueces naturales, determinen si es culpable o inocente. “El gran dolor para mí y para mi familia lo reservo para la intimidad, no será una bandera política para quienes no tienen rostros, sino que tienen máscaras y que guardan los odios indescifrables en su alma. Me defenderé de las acusaciones, como me he defendido, de todos los infundios de que he sido objeto y esta infamia no habrá de derribarme”.