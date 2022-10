Phil Klay, el escritor de la guerra, fue una de las sorpresas en el Hay Festival

Basado en la experiencia propia de Klay y en la de otros soldados, Nuevo Destino es una pieza de ficción que a través de doce relatos cortos explora las secuelas de las guerras de Irak y afganistán en los soldados que lograron volver a casa para retomar sus vidas.



Pues en Mundo BLU estuvimos conversando con el autor y esto fue lo que nos comentó sobre el alcance de su libro:



En primer lugar le preguntamos ¿En qué momento sintió que debía escribir sobre la guerra?



-Serví en Irak con los Marines y empecé a escribir el libro un par de meses después de mi regreso.. fue mi manera de tratar de entender aquello de lo que había hecho parte… las experiencias de las personas que conocí… cómo se veían los Estados Unidos a mi regreso, también se trató de constatar que la conversación sobre la guerra no estaba por ninguna parte. No habíamos lidiado con algunas de las situaciones que nos encontramos…y es así como quise comunicarme con las personas sobre lo que todo esto significaba. Fue así como estuve 4 años y medio trabajando en el libro.



¿Cómo fue para él volver a Estados Unidos?¿sintió los mismos dilemas que los personajes en su libro?



-Mi llegada a Irak no fue muy traumática, lo que sí diré es que muy extraño el regreso a mi país, especialmente porque en medio de mi estadía en Irak me encontraba en la provincia de Anbar y vi morir a un Marine en un hospital de combate. Presenciaba estas cosas constantemente…y después me tomé dos semanas para volver a casa, a Nueva York, y fue muy extraño, una experiencia fuera de lo común pasar de un lugar donde la gente lucha por su vida a otro donde parece que la guerra no existe, porque no se siente y tamoco se habla de ello.



Usted ha hablado de una apatía entre civiles en Estados Unidos ¿Cree que hay alguna manera de superar esta brecha entre civiles y soldados?



-Creo que eso es parte de lo que me llevó a escribir el libro. Y es que creo que el arte cumple un rol muy vital en ello… y no hablo solo de mi libro, claro, hay muchos trabajos que lidian con este tema y los estadounidenses están leyendo e identificándose con estas cosas. Lo cual es muy importante. La ficción te ofrece, te invita a sentir otras experiencias y a pensar seriamente en lo que significan. Hay cada vez más formas de generar comprensión en estos temas.



Usted utiliza en su libro varias historias cortas y diferentes voces ¿hay alguna razón para ello?



-Claro que sí. El entendimiento de muchas personas sobre la guerra es muy estrecho, así que quise tener en el libro un amplio rango de voces haciendo trabajos muy diferentes, no simplemente el militar en terreno empuñando un arma…. Dónde estuviste y cuánto tiempo estuviste ahí hace una gran diferencia en términos de la relación que tienes con la guerra… otra cosa es que hay una cierta tradición en la literatura de guerra en inglés, de veteranos volviendo a casa y dando testimonio de las verdades de la guerra…y en vez de tener una, quise tener 12 verdades diferentes sobre una misma guerra… diferentes puntos de vista que no necesariamente están de acuerdo entre sí o se entienden entre sí. Creo que eso favorece una participación más crítica de parte del lector.



¿Ha tenido alguna retroalimentación de su libro entre los veteranos de guerra?



-Mucho. Muchos lo han leído y tienen comentarios gratificantes acerca del hecho de haberlo publicado. Está muy presente entre los veteranos, no solo por aspectos del libro mismo, sino porque se acercan a mí para compartir conmigo su experiencia de guerra

¿hay alguna similitud entre su papel de escritor y el de soldado?



-Nunca pensé en ser soldado, pero tengo un gran interés por el servicio público… siempre he sido un idealista y lo soy a la hora de escribir. Escribí el libro por la necesidad de involucrarme en la discusión sobre la guerra en mi país.. en ese sentido hay una similitud, unos mismo ideales. Lo otro que creo es que se necesita la misma disciplina para ser militar y para escribir.



¿Se considera un escritor contra la guerra, o piensa que su libro sea antiguerrerista?



-No lo pienso como antiguerrerista o proguerra. Simplemente creo que es una exploración de experiencias acerca de la guerra. La gente debería ser capaz de leer esta ficción y encontrar aquellas cosas que le gustan o no. Creo que si escribes una pieza didáctica vas a terminar por limitar la experiencia, ya que la realidad nunca es didáctica



¿Volvería a la guerra si tuviera que hacerlo?



-Creo que ya he dejado atrás esa parte de mi vida. Ya llevo años desvinculado a los Marines y no creo que haya algo que me haga enlistarme de nuevo



¿Debería Estados Unidos, en su opinión, desplegar tropas, soldados, para combatir a ISIS?



-Considero que la solución es mucho más complicada que eso. No puedo decir sí o no a eso porque si bien es cierto que el despliegue de tropas podría llegar a acabar con ISIS, también es cierto que podría terminar por alimentar condiciones que dieron origen a ISIS en un primer momento. El botón rápido de la guerra de exterminio es uno con el que tenemos que tener mucho cuidado. No me opongo de lleno, porque no soy un pacifista, pero sin duda la guerra en Irak nos ha mmostrado algunos de los límites del uso de la fuerza por vía militar. Hay estrategias más amplias para lidiar con una región tan compleja como Oriente Próximo.



Pues era Phil Klay, veterano de la guerra de Irak y escritor, quien pasó por nuestro país presentando su primer libro, Nuevo Destino, sobre el cual el New York Times Book Review ha dicho que “es lo mejor que se ha escrito hasta ahora acerca de lo que la guerra ha causado en el alma de la gente”.