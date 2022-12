Por esta imágen, Dries Mertens busca incansablemente a un niño africano

El centrocampista belga Dries Mertens, quien actualmente milita en el Napoli de la Serie A italiana, está buscando a un niño africano que aparece en una fotografía vistiendo una vieja camiseta que lleva estampado su apellido .



La imagen aparece en la cuenta de Twitter de National Geographic y fue tomada por el fotógrafo Peter Muller.



2: Would love to give him my latest shirt. Great photo of what looks to be a great project!! pic.twitter.com/lSfGMCm97y — Dries Mertens (@dries_mertens14) March 25, 2015



Luego de verla, Mertens escribió en su cuenta de Twitter con la intención de contactar al menor para regalarle una camiseta totalmente nueva.



"Me encantaría darle una camiseta mía nueva. ¡Qué gran foto de lo que parece ser un gran proyecto! Peter Muller o NatGeo, ¿me ayudarían a contactar al niño que tiene mi camiseta?".



1: @pkmuller (or @NatGeo ) can you help me get in touch with the boy in my shirt? pic.twitter.com/2AodrKSpLA — Dries Mertens (@dries_mertens14) March 25, 2015

Se desconoce si el mediocampista ha tenido éxito en encontrarlo.