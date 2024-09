Posible huelga de futbolistas por nuevo formato de Champions: "Tenemos que alzar la voz"

El lateral derecho internacional del Real Madrid Dani Carvajal dijo este miércoles que la hipotética convocatoria de una huelga de futbolistas por el intenso calendario de partidos "es una posibilidad" y que son los jugadores los que tienen que "alzar la voz"

"Es una posibilidad, claro que sí. No se cuenta con los jugadores. Y nosotros somos los que tenemos que alzar la voz", dijo Carvajal en Madrid durante el estreno del documental 'Topuria: Matador', sobre el campeón mundial del peso pluma de artes marciales mixtas.

La posibilidad de una huelga de futbolistas surgió el martes en boca del español del Manchester City Rodri Hernández, quien dijo al respecto: "Sí, creo que estamos cerca de eso".

"Creo que si le preguntas a cualquier futbolista, te dirá lo mismo. No es solo la opinión de Rodri. Creo que es una opinión de los jugadores y, si sigue esto así, llegará un momento en el que no haya otra opción. No sé lo que va a pasar, pero sí que es algo que nos preocupa porque somos nosotros los que lo sufrimos", señaló.

Este miércoles, el defensa del Barcelona Jules Koundé señaló: "Estoy de acuerdo en lo que dijo Rodri. El calendario se alarga, cada vez hay más partidos, menos tiempo de descanso y más lesiones. Hace tres o cuatro años que los jugadores se quejan, pero no nos escuchan. Llegará un momento en el que tendremos que ir a la huelga. Ahora, con el Mundial de Clubes, habrá más partidos y se pueden jugar unos 70 al año. Una locura".