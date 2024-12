Premios The Best: todos los ganadores desde que se creó

Después de lo sucedido con el premio al Balón de Oro, que estuvo en medio de la polémica porque se lo ganó el español Rodri, aunque muchos tenían como favorito a Vinicius, Jr., este martes se conocerá el nuevo ganador del premio The Best de la Fifa.

Por eso, aquí recopilamos a los ganadores desde que se creó este premio, donde el argentino Lionel Messi es el máximo galardonado con tres trofeos, seguido del portugués Cristiano Ronaldo y el polaco Robert Lewandowski y el croata Luka Modric solo tiene uno tras su brillante actuación en el Mundial Rusia 2018.



Aquí todos los ganadores del premio The Best masculino

NOMBRE AÑO Lionel Messi 2023 Lionel Messi 2022 Robert Lewandowski 2021 Robert Lewandowski 2020 Lionel Messi 2019 Luka Modric 2018 Cristiano Ronaldo 2017 Cristiano Ronaldo 2016

Los ganadores a The Best a mejor entrenador

ENTRENADOR AÑO Pep Guardiola 2023 Lionel Scaloni 2022 Thomas Tuchel 2021 Jürgen Klopp 2020 Jürgen Klopp 2019 Didier Deschamps 2018 Zinedine Zidane 2017 Claudio Ranieri 2016

¿Cuándo se crearon los premios The Best?

Los premios The Best FIFA se crearon en el año 2016, luego de que la FIFA decidiera crear un premio individual para reconocer a los mejores jugadores del mundo de cada temporada. Esto sucedió después de que la FIFA y France Football decidieran romper su acuerdo para entregar el premio FIFA Balón de Oro, que se había otorgado desde 2010. Desde entonces, los premios The Best FIFA se han entregado anualmente para reconocer a los mejores jugadores, entrenadores y porteros del fútbol masculino y femenino.



¿Qué se espera en The Best 2024?

La entrega de los premios The Best 2024 está cerca, y los favoritos para llevarse el galardón al mejor jugador del año son el brasileño Vinicius Jr, campeón de la Liga de Campeones con Real Madrid, y el español Rodri, campeón de Europa con España y reciente ganador del Balón de Oro.

De los once nominados, más de la mitad son jugadores del Real Madrid, incluyendo a Carvajal, Valverde, Bellingham, Kroos y Vinicius. Otros destacados nominados son Lionel Messi y Lamine Yamal.

En la categoría femenina, 16 jugadoras aspiran al trofeo, pero la favorita es la española Aitana Bonmatí, ganadora del último Balón de Oro y vencedora del 'The Best' en 2023.

Los premios The Best 2024 también reconocerán a los mejores entrenadores del fútbol femenino y masculino, así como a la mejor portera y portero. Además, se entregarán los premios 'Marta' y 'Puskas' a los mejores goles del año en el fútbol femenino y masculino, respectivamente.

La ceremonia de entrega de los premios se llevará a cabo de manera virtual en Doha, Catar, y los ganadores serán elegidos mediante una votación en la que participan aficionados, representantes de medios de comunicación y los seleccionadores y capitanes de los equipos nacionales.