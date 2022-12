Prensa británica asegura que Falcao se arrepiente de haber llegado al United

Diarios sensacionalistas británicos como el Daily Mail, el Daily Mirror y el Daily Star, aseguran que Falcao confesó a un círculo cercano de personas que fue una mala decisión el haberse trasladado a Inglaterra para jugar con el Manchester United en lugar del Liverpool, que también buscaba hacerse con los servicios del ariete.



De acuerdo a la información suministrada por las publicaciones, ‘El Tigre’ habría dado estas declaraciones privadas después de haber jugado en la plantilla Sub-21 del equipo contra el Tottenham.



La situación del delantero hace recordar la de Terry Gibson, un jugador que reforzó a los ‘Diablos Rojos’ en la temporada 1986-1987 y en 23 partidos disputados anotó tan solo un gol.



Gibson, quien ahora es comentarista de la cadena Sky Sports, habló sobre el capitán de la Selección Colombia y dijo que "todo lo que hizo Falcao en ese partido con los Sub21, como su actitud, especialmente con jugadores tan jóvenes, fue fantástico. Él se esforzó tanto como pudo, pero lamentablemente no pudo lucir", afirmó.



A pesar de que Van Gaal explicó que alineó a Falcao en el equipo con la única intención de que “recupere su forma”, el mundo del fútbol da por hecho que el United no planea contar con el delantero colombiano para la próxima temporada.



Por este motivo, ya se hacen apuestas por cuál será el equipo en el que el samario recalará en el próximo mercado de fichajes. Su empresario Jorge Mendes, no da pistas, pero asegura que “Falcao jugará la próxima temporada en uno de los grandes clubes del mundo”.