Presidente de Conmebol ve "justo" que Sudamérica tenga seis plazas directas al Mundial

El presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, afirmó este lunes que es una cuestión de "justicia" que Sudamérica tenga seis plazas de clasificación directa al Mundial de 2026, y una oportunidad más en un repechaje, al asegurar que esa región es cuna del "mejor fútbol del mundo".

"Para mí eso es justicia porque el mejor fútbol del mundo se juega y nace, o en todo caso, nace, se juega y se exporta en Sudamérica", señaló Domínguez en un acto organizado por la Asociación Paraguay de Fútbol (APF) en la ciudad de Ypané (centro).

El dirigente afirmó que existen "amigos de Europa", sin mencionar países, que "están un poco atentos" a lo que sucede en Sudamérica, quienes, según dijo, "se quejan porque vamos a tener 6,5 o 7 clasificados".

"Yo les recomiendo que no se preocupen tanto de Sudamérica, a esos países les recomiendo que se preocupen más en ellos mismos y que ganen sus partidos, porque solamente clasifican los que ganan, como hizo la selección Albirroja", agregó el dirigente en referencia al retorno de Paraguay a un Mundial luego de 16 años.



Domínguez incluso sostuvo que es "justo" que las 10 selecciones suramericanas asociadas a la Conmebol vayan al Mundial, al defender que esos equipos "van a subir de nivel" la competición.

Alejandro Domínguez // Foto: Conmebol

"Es lindo escuchar que nos critiquen, es lindo escuchar que en el otro lugar del mundo, como era a la inversa antes, se quejen por nuestro sistema clasificatorio", enfatizó.

El pasado 13 de noviembre, el seleccionador de Italia, Genaro Gattuso, manifestó que se deben "revisar los criterios" de clasificación al Mundial, tras criticar que en el caso de Sudamérica pasan de forma directa seis equipos de 10, y uno séptimo puede jugar la repesca, según medios de comunicación que se hicieron eco de esas declaraciones.

Gattuso se pronunció de este modo previo a la victoria de Italia por 0-2 ante Moldavia en las eliminatorias europeas, un resultado que no les alcanzó para sellar su pase directo al Mundial de 2026, por lo que la Azzurra deberá disputar el repechaje.

La tetracampeona del mundo jugó su último Mundial hace 11 años.

En total, 54 selecciones de la Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol (UEFA) pelean 16 plazas para el Mundial de 2026, 12 de ellas directas, y cuatro por vía de los 'playoffs'