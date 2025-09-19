Otro logro para Dayro Moreno, Conmebol lo confirmó e hinchas lo felicitaron

Este 2025, Dayro Moreno ha vivido tal vez el mejor momento de toda su carrera y sumado al cariño de miles de colombianos que esperan que, fecha a fecha, siga siendo protagonista para seguir en el radar de la Selección Colombia de Néstor Lorenzo.

Ahora, su nombre volvió a aparecer en los principales medios internacionales tras la confirmación de Conmebol en redes sociales. Esto gracias al excelente nivel que demostró en el duelo de ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana, liderando a su equipo.

Dayro Moreno, capitán de Once Caldas en el 2025 X: @oncecaldas

Dayro Moreno sumó importante logro, confirmado por Conmebol

A través de redes sociales, Conmebol confirmó la presencia del delantero colombiano en el once ideal de los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Los dos goles de Moreno lo nombraron el mejor jugador de esta fase de esta importante competencia continental, en donde poco a poco la ilusión de que Once Caldas vuelva a conquistar el continente se haga realidad.

"Hoy me siento muy orgulloso de ser colombiano, hoy jugamos por Colombia, vinimos acá a hacer una demostración de jugar bien, de manejar el partido casi los 90’ minutos. Hay que darle muchas gracias a toda la hinchada del Once Caldas", fueron las palabras del técnico 'Arriero' tras la victoria.



Los números de Dayro Moreno este 2025

Desde su regreso en 2023, esta etapa de Moreno en Once Caldas ha sido mágica y llena de momentos emocionantes. Pero este año ha sido el momento más alto de su etapa en el 'Blanco Blanco' como la principal figura del equipo.

Ha disputado 47 partidos con un saldo de 25 goles y 4 asistencias, siendo líder a sus 40 años de los sueños de todos sus compañeros y los hinchas del equipo caldense. Su gran momento le permitió volver a la Selección Colombia, que fue un hito celebrado por todos los hinchas de la 'tricolor'.