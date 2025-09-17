Dayro Moreno recibió tremendo regalo de Tito el bambino gracias a Feid

La 'Dayromanía' se apoderó del país tras su reciente convocatoria a la Selección Colombia, que por meses fue el deseo de miles de hinchas a través de redes sociales. Un fenómeno al cual se sumaron celebridades colombianas y cantantes, como el caso de Feid que, incluso, en su 'Caferxxo' en Bogotá habló del tema.

Y aunque el tema de Feid y Dayro Moreno quedó ahí en palabras, además de unos cuantos elogios, el 'Ferxxo' lo escaló más y sorprendió a más de uno con un regalo sorpresa para el delantero tolimense en su cumpleaños 40 este 16 de septiembre, el cual hizo público en sus redes sociales.

El tremendo regalo a Dayro Moreno gracias a Feid

Hace algunos años el narrador Eduardo Luis hizo famosa una canción asociada al atacante, que se volvió en su sello personal: 'Baila Morena', de Héctor y Tito el Bambino al lado de Don Omar, en su ritmo:

"Baila morena, baila morena

Perreo pa' los nenes, perreo pa' las nenas

Baila morena, baila morena

(Dale morena, vamonos afuegote!)

Baila morena, baila morena

Perreo pa' los nenes, perreo pa' las nenas"

Pero en un corto video, Tito el Bambino por medio de Feid le dio el regalo de cumpleaños a Dayro y cantó la famosa canción, pero en la versión del delantero: "Dayro Moreno, Dayro Moreno, goles pa’ los nenes, goles pa’ las nenas", un regalo que, por supuesto, emocionó al futbolista y el cual le agradeció al 'Ferxxo' por hacerlo posible.

¿De dónde nace la 'Dayromanía´?

Su convocatoria, largamente pedida por los hinchas gracias al gran nivel mostrado con Once Caldas en la Liga BetPlay y la Copa Sudamericana, desató la llamada “Dayromanía”. Este fenómeno, que incluso sumó a cantantes como Feid, Maluma, Pipe Bueno y Yeison Jiménez, va más allá del fútbol.

Según el antropólogo Juan Fernando Rivera, la conexión con Dayro responde a una identificación popular: el delantero encarna ese amigo fiestero, mujeriego o problemático que, al mismo tiempo, representa la alegría del fútbol colombiano, algo similar a lo que generó el ‘Pibe’ Valderrama en los años noventa.

