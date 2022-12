Primer sencillo de Elvis Presley será reeditado en vinilo para el Día del Disco

el tercer domingo de ese mes, la crecientemente exitosa liquidación anual que promueve a distribuidores independientes.

Publicidad

Más de 400 nuevas grabaciones, que incluye la reedición de clásicos, serán parte del Record Store Day el 18 de abril en las tiendas de todo el mundo, anunciaron los organizadores el martes.

El evento se creó en 2008 y ayudó a revitalizar el interés en el vinilo y en la tiendas de discos, que en la última década enfrentan una brutal competencia, con melómanos que compran o escuchan música digital gratis.

Publicidad

En entrevista con Al Punto de Blu Radio, Manolo Bellon habló sobre este relanzamiento del primer acetato grabado por Elvis Presley en 1953.

Publicidad

Contó que Third Man Records, un sello y disquera de Nashville propiedad del roquero Jack White, anunció que sacará el buscado primer sencillo de Elvis Presley "My Happiness", una popular versión de una canción pop estadounidense, con "That's When Your Heartaches Begin" (Es cuando comienzan tus dolores de cabeza) en la cara B.

Dijo que Jack White “es un músico que hizo parte de la agrupación The White Stripes con su esposa pero luego de separarse, aumentó su pasión por lo histórico y colecciona muchas cosas relacionadas con la música”.

Publicidad

“Es un gomoso de eso hasta el punto que hace parte de una organización estatal dedicada a la defensa y protección de los archivos”, finalizó Bellón. Con AFP