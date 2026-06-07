¿Real Madrid irá por Olise? Bayern Munich aconseja a Florentino no hacerlo

"Si Florentino Pérez quiere hacernos una oferta, que se la ahorre", dijo el domingo el presidente del Bayern Munich ante los rumores sobre una próxima oferta de 150 millones de euros desde el Real Madrid para hacerse con el extremo francés Michael Olise.

En su campaña electoral para la reelección como presidente del Real Madrid, Florentino Pérez anunció esta semana que tiene planeado hacer una oferta de esa cantidad a un club de la Liga de Campeones por una superestrella, sin precisar la identidad de ese jugador.

Según la prensa española, se trataría de Michael Olise, que fichó por el Bayern a mediados de 2024 y y que tiene contrato hasta junio de 2029, sin contar con una cláusula liberatoria.

"Michael Olise es un jugador del Bayern, con un contrato a largo plazo. No somos un club vendedor. Si Florentino Pérez quiere hacernos una oferta, algo que no ha ocurrido por ahora, que se la ahorre", declaró Herbert Hainer al diario alemán Bild.



Olise, revelación de la temporada 2024-2025, se confirmó como una estrella en el curso 2025-2026, con 22 tantos y 31 asistencias en cuenta todas las competiciones, en una temporada en la que el Bayern logró el triplete nacional (Bundesliga, Copa de Alemania y Supercopa Franz Beckenbauer).