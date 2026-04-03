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Regresa Cristiano Ronaldo y anota doblete con el Al-Nassr: aquí los goles

El luso, que ha estado 34 días sin pisar un campo de fútbol por la lesión muscular que sufrió el 28 de febrero pasado, retornó en el choque de la vigésima séptima jornada, ante el colista.

Cristiano Ronaldo en Arabia
Cristiano Ronaldo en Arabia //
Foto: AFP
Por: EFE
|
Actualizado: 3 de abr, 2026

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