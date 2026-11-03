Regresa el Sudamericano Sub-20 a Colombia: esta es la ciudad y las fechas

El Sudamericano Sub 20 regresa a Colombia en 2027, según confirmó en sus canales oficiales la Conmebol tras el reciente éxito de la edición 2023 y el gran trabajo que ha hecho la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) con torneos de la confederación, por ejemplo, la inminente final de la Sudamericana en Barranquilla.

“La competencia reunirá a las selecciones juveniles de las Asociaciones Miembro de la CONMEBOL, en una nueva edición que permitirá a las jóvenes promesas del fútbol sudamericano demostrar su talento y continuar su camino de desarrollo deportivo”, expresaron”.

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A diferencia de 2023, esta vez a la sede será Medellín y Envigado durante el 22 de enero y el 7 de febrero. Los prospectos de las grandes selecciones del continente se reunirán en el Atanasio Girardot y el Polideportivo Sur buscando la clasificación al Mundial.

“La CONMEBOL Sub20 constituye una plataforma fundamental para el crecimiento del fútbol juvenil continental, promoviendo la competencia de alto nivel y la proyección de futuras figuras del fútbol sudamericano”, puntualizaron.



Esta será una gran oportunidad para que Colombia repita la hazaña que logró la sub 17 y se quede con el Sudamericano, aprovechando la ‘ventaja’ de tener al público de su lado y las condiciones a su favor en cuanto a materia deportiva se refiere.

Sin embargo, al frente estará Brasi que es el vigente campeón de la CONMEBOL Sub20, tras consagrarse en Venezuela 2025. La Canarinha también conquistó las ediciones de 2023, 2011 y 2009, consolidándose como la selección más laureada de la competencia, con 13 títulos.

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Lo que promete que será un torneo apasionante y los cafeteros querrán conquistar por cuarta vez en la historia este importante torneo, jugadores que podrían luego entrar en el radar de Néstor Lorenzo y el proceso para el Mundial 2030, por lo tanto, deberán demostrar una gran calidad.