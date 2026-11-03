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Regresa el Sudamericano Sub-20 a Colombia: esta es la ciudad y las fechas

Colombia vuelve a recibir el torneo tras el éxito de la edición del 2023, en Bogotá, en donde se coronó campeona Brasil en una final apasionante contra Uruguay.

Sudamericano Sub-20.jpg
Sudamericano Sub-20 //
Foto: Conmebol
Por: Jose Villanueva
|
Actualizado: 3 de nov, 2026

El Sudamericano Sub 20 regresa a Colombia en 2027, según confirmó en sus canales oficiales la Conmebol tras el reciente éxito de la edición 2023 y el gran trabajo que ha hecho la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) con torneos de la confederación, por ejemplo, la inminente final de la Sudamericana en Barranquilla.

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“La competencia reunirá a las selecciones juveniles de las Asociaciones Miembro de la CONMEBOL, en una nueva edición que permitirá a las jóvenes promesas del fútbol sudamericano demostrar su talento y continuar su camino de desarrollo deportivo”, expresaron”.

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A diferencia de 2023, esta vez a la sede será Medellín y Envigado durante el 22 de enero y el 7 de febrero. Los prospectos de las grandes selecciones del continente se reunirán en el Atanasio Girardot y el Polideportivo Sur buscando la clasificación al Mundial.

“La CONMEBOL Sub20 constituye una plataforma fundamental para el crecimiento del fútbol juvenil continental, promoviendo la competencia de alto nivel y la proyección de futuras figuras del fútbol sudamericano”, puntualizaron.

Esta será una gran oportunidad para que Colombia repita la hazaña que logró la sub 17 y se quede con el Sudamericano, aprovechando la ‘ventaja’ de tener al público de su lado y las condiciones a su favor en cuanto a materia deportiva se refiere.

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Sin embargo, al frente estará Brasi que es el vigente campeón de la CONMEBOL Sub20, tras consagrarse en Venezuela 2025. La Canarinha también conquistó las ediciones de 2023, 2011 y 2009, consolidándose como la selección más laureada de la competencia, con 13 títulos.

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Lo que promete que será un torneo apasionante y los cafeteros querrán conquistar por cuarta vez en la historia este importante torneo, jugadores que podrían luego entrar en el radar de Néstor Lorenzo y el proceso para el Mundial 2030, por lo tanto, deberán demostrar una gran calidad.

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