Retirarme en estas circunstancias es difícil, pero siempre la vida es lo primero: 'Kun' Agüero

Por medio de un comunicado publicado en sus redes sociales, el argentino Sergio Agüero explicó que, una vez recibió la recomendación médica de dejar el fútbol , tomó la decisión de su retiro sabiendo que la vida va primero que todo.

"Siempre supe que daría todo por intentar volver a jugar pero tras las últimas pruebas los médicos me aconsejaron dejar la práctica del fútbol profesional. Sus palabras fueron suficientes para tomar la decisión", inicia explicando Agüero en la misiva.

El hasta ahora jugador del Barcelona añadió que, para él, retirarse en esas circunstancias "es difícil, pero siempre la vida es lo primero" y que, por ello, tuvo clara la decisión desde un principio.

"Una de las tantas cosas que me enseñó el fútbol es que se puede transformar una derrota en victoria. Esta vez no será distinto. Es doloroso, sí. Es un drama, no. Drama hubiera sido otra cosa", continuó Agüero, quien este mismo miércoles dio, entre lagrimas, su anuncio de manera oficial.

El argentino continuó explicando que, tras su retiro de la actividad profesional, no se enfoca entonces en el tiempo que le hubiera quedado por jugar sino en los "maravillosos" 18 años durante los cuales sí pudo hacerlo.

"Me quedo con la increíble carrera que tuve y sobre todo con la pasión y el compromiso con el que me desempeñé durante todos estos años. Y con el trato y cariño que recibí en cada uno de los equipos en los que jugué desde chiquito", añadió Agüero.

El 'Kun' aprovechó también para agradecer a sus técnicos, compañeros, formadores, médico y dirigente por haberle permitido desarrollar su carrera "en las mejores condiciones". Además, dio las gracias a su familia.

"Más allá de los títulos conseguidos, que valoro y mucho, mi mayor victoria es haber ganado el respeto de mis colegas y el amor del mundo del fútbol", detalló, antes de concluir afirmando que "la vida sigue y queda mucho por delante" y que únicamente "será una etapa distinta" que transitará "siempre en positivo".

