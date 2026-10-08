Royer Caicedo, el defensor que no alcanzó a debutar con Lorenzo: "Que estuviera tranquilo"

Royer Alejandro Caicedo González vivió sus primeros días como jugador de la Selección Colombia, aunque todavía no pudo sumar minutos bajo las órdenes de Néstor Lorenzo. El defensor central, de 20 años y actualmente en el Círculo de Brujas de Bélgica, habló en Blog Deportivo sobre la experiencia de recibir su primera convocatoria y aseguró que representar al país también significa cumplir un sueño familiar.

“Muy agradecido, la verdad que es una experiencia única que cualquier jugador quiere experimentar, ya que estás representando tu país, estás representando a tu familia también”, afirmó.

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Aunque esperaba tener la oportunidad de debutar, Caicedo contó que el cuerpo técnico de la Selección Colombia le transmitió tranquilidad durante su primera experiencia con el equipo nacional. Según explicó, tuvo conversaciones con Lorenzo y recibió un mensaje claro sobre la importancia de vivir el proceso sin apresurarse.

“Siempre me recalcaba mucho de que estuviera tranquilo, que estuviera tranquilo, que todo era un proceso, que disfrutara, que era lo más importante”, relató el defensor sobre las palabras del entrenador.



Royer Caicedo entrena con Colombia Instagram @royer_caicedog

El zaguero también habló de su relación con otros jugadores de su posición, entre ellos Jhon Janner Lucumí, con quien pudo conversar durante la convocatoria. Caicedo destacó que el defensor le compartió parte de su experiencia y le insistió en que debía mantener los pies en la tierra y continuar trabajando.

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“Siempre me hablaba mucho que tuviera tranquilidad, que en cualquier momento la oportunidad llega y que aprovechara”, contó.

Además, aseguró que dentro de la tricolor existe una “competición sana” y que todos trabajan con el objetivo de aportar al equipo.



Su mensaje a Nacional

Caicedo, formado en Atlético Nacional, también reconoció que su salida temprana del fútbol colombiano le dejó la sensación de que le habría gustado consolidarse primero en el equipo antioqueño. Sin embargo, explicó que la posibilidad de llegar al fútbol europeo fue una oportunidad que decidió aprovechar junto con su familia. En Bélgica, donde ha disputado sus primeros minutos como profesional, asegura haber ganado madurez y mejores herramientas para afrontar los partidos.

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“Me ha aportado mucha madurez, la verdad, que también en mis tomas de decisiones me ha vuelto un jugador que se vuelve un líder también dentro de la cancha”, explicó.

Ahora, el defensor del Círculo de Brujas regresa a Bélgica con la experiencia de haber integrado por primera vez una convocatoria de la Selección Colombia y con la expectativa de volver a ser tenido en cuenta y, a su debido tiempo, debutar con la absoluta.