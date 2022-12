Salud Hernández denuncia que técnico de ETB le robó información de su computador

La periodista Salud Hernández-Mora denunció que supuestos técnicos de la Empresa de Teléfonos de Bogotá (ETB) que ingresaron a su casa para instalar fibra óptica le hurtaron información de su computador personal.

La columnista y analista política estaba fuera del país cuando los presuntos empleados de la ETB asistieron a su casa, por lo que fue la mujer que la ayuda con el aseo quien les dio permiso de entrar.

Cuando Hernández-Mora regresó, vio que la mayoría de archivos de su computador personal ya no estaban.

“Se me desapareció la información, me cambiaron la manera para entrar al computador, he perdido la información”, contó Salud a Noticias Caracol.

“El técnico que vino se metió a mí computador, no sé por qué, accedió a mí cuenta, borró lo que quiso o se llevó lo que le dio la gana”, finalizó.

Por medio de un comunicado, la ETB anunció que abrió una investigación y se pronunciará “oficialmente una vez culminen las investigaciones del caso”.