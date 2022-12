Santismo y uribismo reaccionan tras citación de la Fiscalía a Álvaro Uribe

que el testimonio del exmandatario debe ser tenido en cuenta por la justicia como prueba.

“La gente dice que las pruebas deben ser fotos o grabaciones; no, un testimonio también es una prueba”, afirmó Vélez.

Por su parte, el liberal Juan Fernando Cristo manifestó que no cree que Uribe tenga cómo probar las acusaciones; mientras que la senadora electa del Centro Democrático Paloma Valencia cree que el fiscal General, con sus actuaciones, está favoreciendo al presidente Juan Manuel Santos.

“Muestra que debería declararse impedido para fallar cualquier tema que tenga que ver con el uribismo”, afirmó.

Por otro lado, Luis Eduardo Garzón, director de temas de paz en la campaña de Santos, aseguró que el fiscal Montealegre está cumpliendo con su labor. “Cogió el toro por los cuernos, le dijo al hoy senador Uribe: o le pone termostato a la lengua o se la penalizamos”.