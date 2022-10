Sigifredo López desmiente que haya fracasado conciliación con la Procuraduría

El exdiputado del Valle del Cauca Sigifredo López , quien demandó a la Fiscalía por detención injusta de su libertad, aseguró que no es cierto que la conciliación con la Procuraduría General haya fracasado, pues la fecha está prevista para el próximo 11 de noviembre.

Publicidad

“Tampoco es cierto que quiera que la Nación me indemnice por 8 mil millones de pesos. Lo que sí es cierto es que para demandar hay un proceso previo, que una audiencia de conciliación que se celebra ante la Procuraduría”, dijo López.

Al preguntarle si la Fiscalía mentía por informar que no se había llegado a un acuerdo, el exdiputado dijo que si hubo una audiencia de conciliación él no estuvo presente y que además, no sería la primera vez en que el ente acusador mienta.

Publicidad

Además, insistió en que la Fiscalía le causó un daño enorme a él y a su familia al privarlo de su libertad, en la investigación por la muerte de sus 11 compañeros de la Asamblea del Valle, en hechos registrados el 11 de abril de 2002 por parte de un comando de las Farc.

Publicidad

“Se me causó un daño enorme. Fui vendido ante el mundo entero como el peor de los criminales del país. A mis hijos les gritaban en las calles: criminales guerrilleros y acabaron con el buen nombre de mi familia”, dijo el exdiputado.

“Arruinaron el buen concepto, imagen y honra que mi familia y yo habíamos construido, a tal punto de que no tengo posibilidades de ser elegido en algún cargo público”, agregó.