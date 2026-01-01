En vivo
Detienen en Medellín a un británico pedido por España por tentativa de homicidio

El hombre fue detenido en el aeropuerto Internacional José María Córdova del municipio de Ríonegro, que sirve a Medellín, "en atención a una notificación roja de Interpol".

Detienen en Colombia a un británico pedido por España.jpg
Detienen en Colombia a un británico pedido por España //
Foto: X @DirectorPolicia
Por: EFE
|
Actualizado: 1 de ene, 2026

