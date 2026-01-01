La sanción a Deportes Tolima por mal comportamiento de sus hinchas en la final vs. Junior

Los hinchas del Deportes Tolima todavía no se reponen del título de la Liga BetPlay que perdieron ante el Junior en el segundo semestre del 2025 al perder en el global 4-0 y ahora se conoce una nueva sanción por parte de la Dimayor, la cual deberá hacerse efectiva en el inicio del 2026.

La Dimayor hizo pública la Resolución 133 de 2025, mediante la cual el Comité Disciplinario impuso una sanción al Club Deportes Tolima S.A. por los incidentes protagonizados por algunos de sus hinchas durante la final de vuelta en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué frente al tiburón. La decisión se adoptó tras analizar los informes oficiales del árbitro y del comisario del partido, así como los descargos presentados por el club.

Estadio del Tolima en la final vs. Junior 2025 - II X: @cdtolima

¿Qué pasó en la final con los hinchas?

Según el documento, el Comité recordó que el Código Disciplinario Único de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) establece la responsabilidad de los clubes por la conducta impropia de sus espectadores. Entre estas faltas se incluyen actos de violencia, lanzamiento de objetos, uso de elementos peligrosos y cualquier comportamiento que altere el orden antes, durante o después de los partidos, situaciones que pueden derivar en sanciones deportivas y económicas.

En el caso concreto de la final disputada ante Junior, la investigación determinó que los hechos se originaron en la tribuna occidental central del estadio. Allí se registraron actos de violencia atribuibles a aficionados ubicados en ese sector, tal como quedó consignado en los reportes oficiales del encuentro, lo que encuadra la conducta dentro de las faltas previstas en el artículo 84 del reglamento disciplinario.



El Comité también tuvo en cuenta que estos comportamientos afectaron el desarrollo normal del partido, al punto de generar una interrupción de un minuto y treinta segundos. Aunque el juego pudo reanudarse tras la intervención de la Policía Nacional y no se presentaron consecuencias mayores en el desarrollo deportivo del encuentro, el organismo consideró que el hecho era sancionable.

En sus descargos, Deportes Tolima sostuvo que se trató de una interrupción temporal y controlada, que no pasó a mayores. Sin embargo, el Comité concluyó que existían méritos suficientes para imponer una sanción.



Sanción y multa al Tolima

Finalmente, la Dimayor sancionó al Deportes Tolima con una fecha de suspensión parcial de la plaza, específicamente en la tribuna occidental central, además de una multa de ocho salarios mínimos mensuales legales vigentes, equivalente a $11.388.000. La resolución también establece que el club podrá interponer recursos de reposición y apelación.