En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Sube la gasolina
UPC
Salario mínimo

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Deportes  / Fútbol Colombiano  / La sanción a Deportes Tolima por mal comportamiento de sus hinchas en la final vs. Junior

La sanción a Deportes Tolima por mal comportamiento de sus hinchas en la final vs. Junior

La Dimayor advierte que el no pago oportuno de la multa podría acarrear sanciones adicionales, incluida la deducción de puntos en la próxima liga.

Publicidad

Publicidad

Publicidad