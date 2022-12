Sin la 'MSN', el Barcelona empata y deja escapar el liderato de la Liga Española

El Barcelona no pudo pasar del empate 0-0 con el Málaga este sábado en partido de la 12ª jornada de la Liga española, fallando en su asalto al liderato liguero que mantiene el Real Madrid.



El Barcelona pareció acusar la falta de sus dos goleadores Luis Suárez, sancionado por acumulación de tarjetas, y Leo Messi, que se cayó de la convocatoria a última hora indispuesto y con vómitos.



Los azulgrana dominaron el encuentro, pero se atascaron en los últimos metros donde no lograron encontrar hueco en la doble línea defensiva montada por un Málaga.



Los visitantes tuvieron que jugar los últimos 20 minutos con uno menos por la expulsión de Diego Llorente por una entrada sobre Neymar (69), el hombre que más desbordaba entre los azulgrana.



El brasileño tuvo la gran ocasión del encuentro en el descuento con un cabezazo que sacó sobre la línea de gol el meta Carlos Kameni (90+4), el héroe de su equipo.



Los malaguistas se agazaparon atrás, dejando solo delante a su delantero Sandro Ramírez buscando hacer daño al contraataque, aunque el atacante, apenas inquietó los dominios de Ter Stegen, salvo por un disparo raso que el portero alemán detuvo en dos tiempos (23) tras una cabalgada desde el centro del campo.



Dos disparos de Gerard Piqué (12), que regresaba tras una lesión, y de Rafinha (30) que despejó Kameni, fueron de lo más destacado de los azulgrana.



Ante el muro malaguista en el centro, el técnico Luis Enrique dio entrada a Jordi Alba por Lucas Digne (62) para buscar profundidad por la banda izquierda, como ya estaba haciendo Sergi Roberto por la derecha.



El Barcelona lo intentó así con centros al área, pero los aciertos de Kameni y de los defensas malaguistas impidieron el gol del Barcelona.



En los últimos minutos, los locales presionaron asediando la portería del Málaga, que acabaron con nueve hombres por la expulsión de última hora de Juan Carlos (90+5) por protestar, pero el marcador no se movería.



El empate deja a los azulgrana en su segunda posición liguera a un punto del Real Madrid, a la espera de lo que los blancos hagan en el último partido del día frente al Atlético.



Una victoria de los merengues les permitiría escaparse a cuatro puntos de los barcelonistas.



En el primer partido del día, el Sevilla se impuso 3-2 en el descuento en el campo del Deportivo de La Coruña, tras remontar un 2-1 en contra en los últimos cinco minutos del encuentro.



El equipo de Jorge Sampaoli dominó el encuentro, pero chocó con un 'Depor' bien colocado, que se adelantó pronto en el marcador.



En el minuto uno, el holandés Ryan Babel remató a gol de cabeza un centro al área de Juafran y casi al final del primer tiempo el rumano Florin Andone hizo el 2-0 tras una gran jugada personal (42).



Apenas dos minutos después, el francés del Sevilla Steven N'Zonzi acortó distancia con un disparo dentro del área (44).



Sampaoli reservó de inicio a algunos de sus mejores hombres como Víctor Machín "Vitolo" o Franco "Mudo" Vázquez con un ojo puesto en su partido de Liga de Campeones contra la Juventus el martes, donde puede asegurarse el pase a octavos de final.



Pero acabó por sacar a ambos y a Wissam Ben Yedder buscando mayor mordiente.



El Sevilla no se encontró cómodo en ningún momento ante la presión del Deportivo, sin llegar a tener ocasiones claras, hasta que en los últimos 5 minutos logró resolver el encuentro con un dos jugadas de garra.



Con el 'Depor' ya encerrado en su área dedicado a defender el 2-1, Vitolo cazó un balón solo en el área local para batir al meta polaco Przemyslaw Tyton (87) y ya en el descuento, en un saque de córner, Tyton sacó un cabezazo del argentino Nico Pareja, pero el balón suelto lo empujó su compatriota Gabriel Mercado a la red para hacer el 3-2 definitivo (90+3).



La victoria permite a los sevillistas ponerse terceros, mientras que el Deportivo está peligrosamente cerca de los puestos de descenso.