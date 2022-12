Steven Gerrard dejaría el LA Galaxy para regresar a la Premier League

El centrocampista inglés Steven Gerrard ha declarado este domingo que estudia dejar su club, Los Ángeles Galaxy, el próximo noviembre, cuando venza su contrato, y ha dejado abierta la puerta a un regreso a la Premier League.



El antiguo jugador del Liverpool y de la selección inglesa, de 36 años, ha revelado que todavía no ha habido negociaciones "formales" para ampliar su contrato con el conjunto californiano.



"Me pregunto si puedo seguir jugando durante algo más de tiempo o si ha llegado el día (de la retirada). Todavía no lo he decidido al cien por cien", dijo Gerrard a la emisora de radio británica Radio City Talk.



"Todavía disfruto jugando, entrenando y compitiendo. Así que si puedo seguir durante algo más de tiempo y existe la oportunidad de seguir aquí o ir a otro sitio durante seis o doce meses lo consideraré", añadió.



"Voy a estar retirado durante mucho tiempo, así que quiero disfrutar estas cosas ahora que todavía me siento bien", señaló Gerrard.



Desde su debut con el Liverpool, un 29 de noviembre de 1998, en un partido de liga frente al Blackburn Rovers, cuando sustituyó al noruego Vegard Heggem, Gerrard jugó más de 700 encuentros con la camiseta 'Red'.



En sus 17 cursos en Liverpool, el centrocampista ganó una Copa de la UEFA, dos Supercopas de Europa, dos Copas de Inglaterra (FA Cup), tres Copas de la Liga (ahora Capital One Cup) y una Supercopa de Inglaterra (Community Shield), además de la Liga de Campeones.



"Con Jürgen Klopp y Ronald Koeman en Liverpool, Pep Guardiola y José Mourinho en Manchester y Antonio Conte, Mauricio Pochettino y Arsene Wenger en Londres, estamos viendo una Premier League tremendamente emocionante", señaló Gerrard.



"Ésta puede ser una de las mejores temporadas de la historia", concluyó el inglés.