Tim Payne conoció a 'tiktoker' que lo hizo famoso a nivel mundial: le dio camiseta

Lo que comenzó como una "broma" de TikTok, se convirtió en un fenómeno mundial en pocas semanas que llevó a cambiarle la vida al central neozelandés Tim Payne para siempre, pues pasó de ser un completo desconocido a una estrella y uno de los jugadores a seguir de la próxima Copa del Mundo.

Su sorpresiva fama se dio gracias a un creador de contenido (Valen Scarsini) que puso sobre la mesa: "¿Qué pasaría si hacemos famoso a un futbolista completamente desconocido?" y, sin pensarlo, millones se sumaron a la idea y el elegido fue el central, que en menos de una semana pasó de 4.000 seguidores a más de 2 millones en su Instagram y comentarios de marcas como Netflix, KFC, Mc Donalds, entre otras, al igual que celebridades como Bizarrap, Ca7riel y Paco, entre otros.

Tim Payne // Foto: AFP

Y, finalmente, se dio lo que muchos esperaban: el influencer y el futbolista se conocieron personalmente. El argentino viajó a Miami para presenciar el duelo entre Haití y Nueva Zelanda previo al Mundial, invitado por el propio central y en donde se vieron para hablar en donde él le agradeció por todo lo que ha hecho y haberle cambiado la vida.

"Encantado de conocerte", fue lo que le dijo el central, además que le compartió algunas palabras en español, un idioma que ha estado aprendiendo a manejar, en donde le dijo lo que todos esperaban: "Gracias por todo", confesando que no sabía qué pensar cuando comenzó a recibir todas esas notificaciones en su celular y qué estaba pasando, incluso, por un momento pensó que había pasado algo malo.



"La última semana ha sido una locura, pero gracias a @elscarso por todo lo que ha hecho por mí, mi familia y el fútbol neozelandés. Fue un placer conocerte en persona hoy, amigo", le dijo en su cuenta de Instagram tras este encuentro.