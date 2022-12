Tino Asprilla es el mejor delantero de la historia de Colombia: ‘El Pibe’

Asprilla es el mejor delantero que ha tenido la ‘tricolor’ en toda su historia.

"No hay dudas, para mí Falcao está haciendo cosas importantes, pero Faustino fue el mejor", señaló.

Sobre la selección que dirige el argentino José Pékerman, manifestó que es candidata a conquistar el título, el próximo 4 de julio.

"Colombia no puede cambiar su identidad, no podemos perder esa alegría a la hora de jugar, eso nos identifica y no podemos perder eso", subrayó.

