Tolima empata con Universitario en el inicio de la fase de grupos de la Copa Libertadores

El Deportes Tolima y el Universitario igualaron 0-0 este martes en el partido de la primera jornada del Grupo B de la Copa Libertadores en el que los colombianos y los peruanos no se hicieron daño.

En el estadio Manuel Murillo Toro de la ciudad colombiana de Ibagué, ninguno de los dos clubes impuso condiciones y los porteros tuvieron poca participación, por lo que el juego terminó con un 0-0 que beneficia más a Los Cremas que al conjunto Vinotinto y Oro.

La posesión estuvo repartida y ambos equipos intentaron hacer daño en ataque. La primera oportunidad la tuvieron los peruanos con un remate del centrocampista Jairo Concha al minuto 17 que atajó, con exigencia, el portero brasileño Neto Volpi.

'Chino' Sandoval con Deportes Tolima vs. Universitario X: @cdtolima

Los anfitriones, sin embargo, tuvieron la más clara cuando el atacante Luis Sandoval mandó un centro que cabeceó el lateral Jherson Mosquera y despejó con un manotazo el portero chileno Miguel Vargas.



En el segundo tiempo, el asistente del Tolima Alexis Henríquez, quien reemplazó al suspendido entrenador Lucas González, envió a la cancha al extremo Jersson González para tratar de darle más profundidad a los ataques de su equipo.

El estratega español Javier Rabanal, técnico del Universitario, mandó a la cancha al brasileño Miguel y al veterano Edison Flores con la mirada puesta en hacer daño en el arco de Volpi.

En ese contexto, el único acercamiento de los colombianos llegó de los pies del lateral Junior Hernández, que sacó un remate de larga distancia que despejó el chileno Vargas.

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El dominio del partido siguió repartido entre los dos equipos, pero ni los colombianos ni los peruanos lograron ser profundos y el encuentro cayó en un bache del que nunca salió.

El martes de la próxima semana, Tolima visitará al Nacional en Montevideo, mientras que Universitario recibirá en Lima al Coquimbo Unido.