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Blu Radio  / Deportes  / Fútbol  / Tolima empata con Universitario en el inicio de la fase de grupos de la Copa Libertadores

Tolima empata con Universitario en el inicio de la fase de grupos de la Copa Libertadores

En la segunda fecha, el conjunto pijao visitará al Nacional en Montevideo, mientras que Universitario recibirá en Lima al Coquimbo Unido.

Deportes Tolima vs. Universitario
Deportes Tolima vs. Universitario
X: @cdtolima
Por: EFE
|
Actualizado: 7 de abr, 2026

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