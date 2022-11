Tras atentado, Borussia Dortmund consideró retirarse de la Champions League

El gerente del Borussia Dortmund, Hans-Joachim Watzke, admitió que consideraron la posibilidad de retirarse de la Champions tras el atentado que sufrió su equipo el martes cuando se dirigía al estadio para jugar contra el Mónaco.



"Me pregunté por un momento si no debíamos retirarnos completamente de la competición", dijo Watzke en una entrevista a la revista Der Spiegel, "pero eso habría sido una victoria para los autores del ataque".



El Borussia Dortmund disputó el miércoles el partido de ida de los cuartos de final de la Champions ante el Mónaco, cuando ni siquiera habían pasado 24 horas desde el atentado contra el autobús, que provocó dos heridos, entre ellos el defensa español Marc Bartra.



Los alemanes, aún en estado de shock, cayeron por 3-2 ante los del Principado, que tomaron una clara ventaja para la vuelta la próxima semana.



Además, Watzke señaló que transmitió a los jugadores la opción de decidir si querían salir al campo. "Dije: si alguien no se siente en estado de jugar, se lo puede decir al entrenador. Lo entenderíamos totalmente y ofreceríamos todo el respaldo posible", subrayó el director general del club alemán.



Varios jugadores criticaron tras el partido la decisión de que se disputara tan rápidamente, aunque ninguno rechazó entrar en el terreno de juego.