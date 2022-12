Un colombiano podría dirigir la selección de Estados Unidos

Oscar Pareja, entrenador colombiano que se encuentra entre los opcionados para dirigir la selección estadounidense, habló en Mañanas BLU 10 AM sobre su trabajo que lo tiene cerca de llegar al banquillo del cuadro norteamericano.



“Tengo muchas aspiraciones de llegar a la selección de Estados Unidos porque sería un salto para mi carrera muy importante, sin embargo no hay una oferta oficial”, señaló.



Cabe señalar que la situación que vive el técnico de Estados Unidos, Jürgen Klinsmann, está llegando a un punto de quiebra y podría terminar con la salida del estratega alemán por los malos resultados.



Al estratega le reclaman varias situaciones. Dentro de ellas, la derrota 4-0 ante Costa Rica, la más dura por Eliminatorias de la Concacaf desde 1957.



Pareja dijo que el balompié estadounidense de a poco va acaparando la atención de los medios de comunicación y los aficionados.



“Diría que la atención del fútbol en Estados Unidos está llegando a la par del béisbol o el basquetbol”, dijo.



“Tengo un proyecto a largo plazo con el Dallas, pero si me ofrecen la selección lo aceptaría. Hoy pienso en Dallas porque es mi segunda casa, sin embargo la selección es un gran proyecto”, añadió.



Cabe señalar que otros de los candidatos son Manuel Pellegrini, exentrenador del Manchester City, y Bruce Arena, timonel que llevó a los norteamericanos a Francia 1998, Corea y Japón 2002 y Alemania 2006.