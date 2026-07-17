Una nueva oportunidad para Durán: club de Europa estaría cerca de ficharlo

El polémico delantero colombiano Jhon Jáder Durán vuelve a ser tendencia en Europa, pero porque la vida y el fútbol le vuelve a dar una nueva oportunidad de regresar a la élite tras su reciente fracaso con el Fenerbache de Turquía, en donde, nuevamente, salió con problemas con el cuerpo técnico y compañeros.

Esta vez la vida lo quiere en una liga competitiva y un club que, habitualmente, disputa la UEFA Champions League como es el SL Bénfica, como una nueva oportunidad para que el delantero colombiano pueda recomponer el camino y por que no algún día vestir la camiseta de la Selección Colombia como en el pasado.

Jhon Jáder Durán con el Fenerbaçhe Foto: AFP

"Durán rechazó a dos clubes de la Champions League, ya que prefiere el proyecto del Benfica y la oportunidad de jugar a las órdenes de Marco Silva. El salario se compartirá con el Al Nassr y las pruebas médicas se realizarán este fin de semana", informó el reconocido periodista Fabrizio Romano sobre esta negociación, que pondría a Durán nuevamente en Europa y en un club de alta competitividad.

Es importante recordar que la liga de Portugal ha sido clave en la historia del fútbol colombiano, ya que varios de sus grandes figuras han pasado por ahí antes de dar el salto a los clubes más grandes de Europa, como ha pasado con Freddy Guarín, Radamel Falcao, James Rodríguez, entre otros.



Una oportunidad que muchos esperan sea positiva para el delantero colombiano y vuelva al radar Tricolor para competirle a Luis Suárez, quien también milita en la liga portuguesa. Además, de llegar al cuadro de Lisboa se encontraría con su compatriota Richard Ríos en el mediocampo.

"¡Jhon Durán al Benfica, allá vamos! Acuerdo cerrado para que el delantero colombiano llegue cedido con una opción de compra no obligatoria", añadió el reconocido periodista sobre esta operación.