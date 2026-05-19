Video: padre de familia golpeó a árbitro durante torneo sub-15 en Valledupar

Un caso de intolerancia se vivió este fin de semana en la capital del César en un partido de la Difútbol, la competencia de divisiones inferiores del fútbol profesional colombiano. Todo por la pésima reacción de un padre de familia a una decisión arbitral durante un partido de la categoria sub-15.

El hecho se dio en el barrio Panamá, que, según versiones, empezó por una expulsión durante el partido que el padre de familia consideró que “era una decisión errada” que "afectaba al equipo de su hijo".

“En la cancha del Barrio Panamá en Valledupar, en el Torneo Nacional Sub-15 de Difútbol, el árbitro FIFA Kéiner Jiménez fue agredido por un padre de Familia de Academia Valledupar, porque uno de los jugadores de su equipo fue expulsado. El árbitro se defendió”, contó el analista José Borda, quien dio a conocer esta noticia.

En el video se ve cómo el padre de familia invadió la cancha y atacó al ártbitro ante la vista de todo, incluso, uno de los jugadores le alcanzó a pegar un puño por la espalda al juez, mientras que otros intentaban separarlos en medio de la fuerte discusión. Además, el referí optó por defenderse y era detenido por sus compañeros para evitar que la situación pudiese escalar y empeorar todo.



De acuerdo con la versión, el afectado fue el árbitro Kéiner Jiménez, quien cuenta con licencia FIFA y ha estado en grandes torneos, entre esos, la Liga BetPlay.

"El equipo debe ser suspendido por varios años"; "Al padre de familia prohibirle por un tiempo ir a canchas a partidos oficiales"; "Si uno no sabe pelear debería ser inteligente y aguantarse las ganas de que lo casquen"; "Sanción de 30 años al hijo y asunto arreglado", fueron algunos comentarios que se generaron a partir de esta tensa situación en las divisiones inferiores del fútbol colombiano.