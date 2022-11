Yo me quedo con el fútbol de Reinaldo: Mauricio ‘Chicho’ Serna

Aseguró que celebró los títulos obtenidos por Juan Carlos Osorio pero que prefiere el fútbol expresado por Nacional desde que Rueda tomó las riendas de la institución.

“Yo siempre me opuse a la rotación porque como jugador profesional me prepare para jugar todos los partidos y se lo dije cara a cara a Juan Carlos Osorio que es mi amigo (…) muchos de los jugadores me lo manifestaron”, dijo Serna.

“Los títulos de Juan Carlos me los gocé porque soy hincha de Nacional, con Reinaldo es diferente, me parece que está más en el paladar de lo que es Nacional, juega bonito, deleita y es ordenado, yo me quedo más con el fútbol de Reinaldo que con el fútbol táctico de Juan Carlos”, agregó el ex Atlético Nacional.

Serna se refirió a la entrevista que sostendrá en la Casa Rosada con el presidente de Argentina, Mauricio Macri, quien fue su directivo en la época que pasó por Boca Juniors, y dijo que el encuentro servirá para mostrarle la labor social que se viene adelantando en Medellín con el fútbol como protagonista. (Lea también: ¡Imparable! Nacional venció a Peñarol y suma 9 de 9 en Copa Libertadores )

“Yo le dije que cuando ganara y tuviera el espacio me regalara un tiempo para mostrarle el tema social que venimos haciendo con el fútbol y en este país que es futbolero 100 por ciento se puede hacer algo muy especial”, agregó el ‘Chicho’.

Sobre el presente de la figura de Nacional, Marlos Moreno, Serna dijo que él tiene un reto importante al decir que será mejor que Faustino ‘el Tino’ Asprilla y que espera que lo pueda superar con buen juego.

“Él mismo se pone un reto y me parece que por su personalidad eso es importante, que se proponga superar a quien para mí fue el mejor jugador de la historia colombiana (…) Me parece que cuenta con una gran ventaja y es que tiene al lado a Ibarbo y él le marca los defensas, sería diferente si no estuviera Ibarbo” agregó Serna.