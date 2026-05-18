Giovanny Urshela se despide el béisbol con emotivo mensaje: "El día con el que nunca sueñas"

El pelotero colombiano Giovanny Urshela anunció este lunes su retiro del béisbol profesional con un emotivo mensaje en redes sociales: “Querido béisbol hoy ha llegado el día, el día con el que nunca sueñas”, escribió el cartagenero de 34 años, quien confirmó así el cierre de una carrera de más de una década en el béisbol profesional y las Grandes Ligas (MLB).

En la publicación, Urshela expresó su gratitud por todo lo vivido dentro y fuera de los diamantes. El exbeisbolista aseguró que, aunque es una decisión difícil, prefiere quedarse con los momentos positivos que le dejó este deporte.

“Hoy es el día de cerrar este capítulo como jugador profesional y esto no es para estar triste, es para estar agradecido con Dios por permitirme jugar este hermoso deporte que cambió mi vida”, escribió.

El colombiano también dedicó palabras especiales a su familia, especialmente a sus padres, hermanos, esposa e hijos, a quienes agradeció por el apoyo recibido durante los momentos más complejos de su carrera. Incluso, destacó que ahora podrá compartir mucho más tiempo con sus seres queridos luego de tantos años fuera de casa debido a las temporadas y compromisos deportivos.



Los equipos y estadísticas de Urshela

Giovanny Urshela nació en Cartagena y construyó una destacada trayectoria en el béisbol internacional, principalmente en las Grandes Ligas. Su último equipo fue Athletics de la MLB, organización en la que jugó durante la temporada 2025 ocupando la posición de tercera base. Antes de eso, vistió las camisetas de Cleveland Indians, Toronto Blue Jays, New York Yankees, Minnesota Twins, Los Angeles Angels, Detroit Tigers y Atlanta Braves.

Gio Urshela has announced his retirement after 10 Major League seasons spent with the Guardians, Blue Jays, Yankees, Twins, Angels, Tigers, Braves and A's. pic.twitter.com/6Uc03uhFYc — MLB (@MLB) May 18, 2026

Durante su paso por las Grandes Ligas disputó 851 partidos y conectó más de 750 imparables, además de registrar 73 cuadrangulares y 352 carreras impulsadas. Uno de los momentos más recordados de su carrera se dio con los Yankees de Nueva York, franquicia con la que logró consolidarse y ganarse el reconocimiento de los aficionados por su nivel defensivo y ofensivo.

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Además de su experiencia en MLB, Urshela también tuvo participación en ligas invernales de Colombia, Venezuela y República Dominicana. Defendió equipos como Tigres de Cartagena, Águilas del Zulia, Tigres del Licey, Caimanes de Barranquilla y Leones del Escogido.

“Toda mi gente de Colombia que me apoyaron, gracias por motivarme a seguir adelante, todas esas personas que de una forma u otra ayudaron a que mi carrera fuera mucho mejor, GRACIAS, los llevaré siempre en el corazón. Las buenas memorias quedarán para siempre en mí", concluyó el pelotero.

