Millonario robo a pelotero Gio Urshela: “se metieron al cuarto donde duermo con mi esposa e hija”

El reconocido pelotero cartagenero Giovanny Urshela ha denunciado públicamente un hurto millonario ocurrido en su vivienda, ubicada en el norte de Barranquilla.

De acuerdo con las fuentes, los delincuentes aprovecharon un momento en que la casa se encontraba sin nadie dentro para ingresar y sustraer diversos objetos de valor.

Entre las pertenencias robadas se encuentran joyas y otros elementos costosos.

Más allá de la pérdida material, Urshela manifestó su preocupación por la vulneración de su espacio personal, relatando con angustia que los asaltantes "se metieron al cuarto donde duerme con su esposa e hija".



"El turno fue para mí hoy en la ciudad de Barranquilla, donde la delincuencia tocó mi casa". Afortunadamente estábamos por fuera de la casa. Delincuentes se aprovecharon para entras a la casa e ir directamente al cuarto donde duermo con mi esposa e hija para llevarse joyas y objetos de valor que, sumando todo, es una alta cantidad monetaria", escribió en su cuenta de Instagram el reconocido pelotero.

Asimimo, invitó a sus seguidores a siempre estar pendiente de lo suyo y de quienes entran a sus casas.

"Aprovecho para decirles que siempre estén pendiente de todo y de cada persona que los rodea que el más cercano es el que puede estar haciéndote daño". Ya estamos trabajando para la recuperación de lo robado", finalizó.