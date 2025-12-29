En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Trump y Venezuela
Salario mínimo
Emergencia económica
Asamblea Constituyente

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Caribe  / Millonario robo a pelotero Gio Urshela: “se metieron al cuarto donde duermo con mi esposa e hija”

Millonario robo a pelotero Gio Urshela: “se metieron al cuarto donde duermo con mi esposa e hija”

Los delincuentes aprovecharon un momento en que la casa se encontraba sin nadie dentro para ingresar y sustraer diversos objetos de valor.

Publicidad

Publicidad

Publicidad