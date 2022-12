Gran polémica generó prohibición de FIFA a camisetas de Inglaterra y Escocia

La primera ministra británica, Theresa May, calificó de "escandalosa" la decisión de la FIFA de impedir que Inglaterra y Escocia luzcan en sus camisetas una amapola, símbolo en recuerdo de los soldados muertos de su país, en el duelo del 11 de noviembre en las eliminatorias para el Mundial-2018.



"Es totalmente escandaloso", declaró Theresa May en la sesión de preguntas a la primera ministra ante la Cámara de los Comunes.



"Nuestros futbolistas quieren rendir homenaje a los que dieron la vida por nuestra seguridad", añadió. "Sería totalmente normal que se les permitiera hacerlo", sentenció.



"Es un mensaje claro por nuestra parte. Antes de que ellos (la FIFA) nos digan lo que debemos hacer estaría bien que resolvieran los problemas que tienen en su casa", contraatacó May.



El martes, la Federación Inglesa de Fútbol (FA) había señalado que negocia con la FIFA para obtener el derecho a luchar una "poppy" (amapola) el 11 de noviembre en el Inglaterra-Escocia de Wembley.



Según el Sun, la FIFA rechazó una primera vez que Inglaterra luciera la amapola en su camiseta, ya que el reglamento de la Federación Internacional prohíbe todo mensaje político en las camisetas.



Se ha lanzado una petición para que la FIFA reconsidere su postura. La solicitud está impulsada por un expiloto de la Royal Air Force y el miércoles por la mañana había reunido casi 200.000 firmas.



En 2011, la FIFA ya dio marcha atrás y permitió a la selección inglesa lucir una amapola y llevar un brazalete negro en un partido amistoso ante España.



En los países de la Commonwealth es habitual lucir una amapola de papel en el pecho en recuerdo a los soldados muertos o heridos en la guerra. La "poppy" se lleva de finales de octubre/principios de noviembre hasta el 11 de noviembre, día del Armsticio de la Primera Guerra Mundial.