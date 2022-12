Gustavo Alfaro, en el sonajero para dirigir Boca Juniors

El técnico Gustavo Alfaro suena para dirigir Boca Juniors. En los resultados de una encuesta en un medio deportivo argentino, el entrenador es que más respaldo tiene por parte de los votantes. En entrevista con Blog Deportivo, Alfaro se refirió a la posibilidad de asumir el banco xeneixe.

“El hecho de este reconocimiento, que un montón de hinchas me empezaron a escribir, me sorprende, realmente llena de elogio, de la misma manera que lo pide la gente de Huracán que no me vaya”, declaró el director técnico.

Escuche la entrevista al entrenador en Blog Deportivo:

