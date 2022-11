Hasta el momento la aceptación del grupo ha sido buena: Gerardo Bedoya

Bedoya señaló que conoce al grupo y sabe cómo tratar a quienes pasará a dirigir. “Tengo amigos en el grupo, sé cómo tratarlos y hasta el momento la aceptación del grupo ha sido muy buena”, dijo el ex Racing de Avellaneda.



Indicó también que ya se dirigieron al grupo y que se preparó el juego ante el Junior de Barranquilla por la Liga Águila.



“Me hablo con ‘Panelo Valencia’, con el profesos Alexis y nos gusta comentar lo que pasa en la semana, hoy se tuvo la posibilidad de verlos, de hacer un repaso táctico porque no es mucho lo que uno pueda cambiar en un día” aseguró Bedoya.



Frente al duelo de la Selección Colombia ante Bolivia, Bedoya aseguró que hay como traerse los tres puntos pero que no se va a ver un partido con gran dinámica.



Sobre su paso por Racing, aseguró que aunque el gol que le marcó a River Plate fue bastante importante por su significado, le gusta que lo recuerden no solo por ese partido sino por el desempeño que se tuvo a lo largo de ese campeonato.



“No me gustaba que me recordaran solo por el gol a River, se hizo un buen trabajo, solo perdimos con Boca en la Bombonera, me da gusto que no solo recuerden ese gol sino todo el trabajo que se hizo en ese torneo”, concluyo Bedoya.