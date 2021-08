Henao sobre pleito con Freddy Rincón: él reconoció en mi cara que se había quedado con ese dinero

Este jueves, 12 de agosto, pasó por los micrófonos de Blog Deportivo el exarquero Juan Carlos Henao, quien habló sobre el caso que involucra a Freddy Rincón y un dinero que le adeudaba el Sao Paulo.

“Yo a nunca lo quise perjudicar, simplemente él se apropio de un dinero mío en Brasil; él reconoció en mi cara que se había quedado con ese dinero y luego me dijo que ya había saldado la deuda con el sindicato, cosa que no es verdad”, afirmó.

Por otro lado, Henao afirmó que tiene un cheque firmado por Freddy Rincón que respalda la deuda.

“A mí esto me tiene muy dolido, al principio hablamos muy bien pero después empezó a tener conductas intimidantes, me trató con malos términos y por eso tomé la decisión de entablar una demanda”, dijo.

El exarquero del Once Caldas confesó que confiaba en Rincón y que él tiene todos los documentos que sustentan el caso.

Cabe resaltar que esta reacción de Henao se debe a unas declaraciones que realizó Freddy Rincón al programa ‘Deportes sin Tapujos’ de Cali.

“Ellos me han perjudicado mucho, me han dicho 'ladrón', y yo no le debo nada a nadie y lo demostraré ante la justicia", afirmó Rincón.

Por último, vale la pena recordar que este pleito empezó hace 15 años cuando el exarquero salió del Sao Paulo de Brasil y el club le adeudaba 110 mil dólares que, según Rincón, permanecen en Brasil y Henao asegura lo contrario.

Escuche la entrevista en el audio adjunto: