Hummels, piedra angular de defensa alemana, se perdería el partido ante Suecia

El defensa alemán Mats Hummels, que se dañó el jueves una vértebra cervical, será "probablemente" baja para el duelo ante Suecia del sábado en el Mundial-2018, anunció este viernes el seleccionador Joachim Löw, antes de un partido que se presenta decisivo para los defensores del título en Rusia.

"Mats Hummels no estará probablemente en disposición de jugar, sufrió el desplazamiento de una vértebra del cuello ayer (jueves) y su estado no ha mejorado", dijo Löw en conferencia de prensa. "Queda todavía tiempo, pero cuando este tipo de cosas suceden no te recuperas habitualmente de un día al otro", añadió.

Este anuncio es un contratiempo importante para Alemania, que perdería a uno de sus pilares de la defensa, después de la enorme decepción de la derrota 1-0 ante México en el debut. Si no pudiera jugar, Hummels sería reemplazado teóricamente en el once inicial por Antonio Rüdiger.

Suecia, que comparte la cabeza del Grupo F con México (3 puntos), podría dejar eliminada a Alemania (0 puntos), la defensora del título en el Mundial.