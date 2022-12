Ibrahim Hamato, el jugador sin brazos de tenis de mesa que asombra al mundo

Tiene 43 años y ha demostrado ser mejor que muchos jugadores olímpicos en su deporte, pese a que tiene una desventaja física: le faltan sus dos brazos. Sin embargo, para este egipcio no es ninguna limitación, por el contrario, considera su carencia de estos miembros como una motivación para seguir adelante.



“La discapacidad no está en los brazos o piernas... la discapacidad es no creer en lo que tú quieres hacer", afirmó Hamato en un video de la Federación Internacional de Tenis de Mesa ITTF).



Los Juegos paralímpicos de 2020 se realizarán en Tokio y por esos, desde ya el Gobierno japonés anunció que Ibrahim es el modelo para todos los deportistas paralímpicos.