Ion Izaguirre gana la etapa 20 del Tour de Francia; Pantano fue segundo

Jarlinson Pantano consiguió el segundo lugar de la etapa número veinte del Tour de Francia, con salida en Megève llegando a Morzine-Avoriaz.

Durante los 146.5km Pantano fue protaginsta de la fuga de la carrera demostrando sus habilidades en el descenso.

Los últimos 10 kilometros de la etapa se fueron disputados entre Vicenzo Nibali del equipo Astana, Ion Izagirre del Movistar y Jarlinson Pantano del Iam Cycling.

Emoción y sonrisa de oreja a oreja para Froome, virtual vencedor, quien llegó al abrigo de su equipo a 4.15 del ganador, disfrutando ya de una tercera victoria que coloca al ciclista de origen keniano en el tercer escalón de la historia junto al belga Philippe Thys, el francés Louison Bobet y el estadounidense Greg Lemond.



Una jornada que no cambió la general en los puestos secundarios, por lo que el francés Romain Bardet (Ag2r) y el colombiano Nairo Quintana (Movistar) acompañarán a Froome en el podio de París. Alejandro Valverde terminará como primer español, sexto a 6.16 y Purito Rodríguez le sigue a 6.58. Los viejos rockeros nunca se rinden.



Cuando ya se temía que el ciclismo español se marchara de vacío en este Tour, llegó in extremis la hazaña de Izagirre. El de Ormaiztegi, de 27 años, enlazó en la subida del Joux Plane con Alaphilippe, Pantano y Nibali, y luego los fulminó bajando, No escatimó riesgos, y su valentía le permitió lograr la etapa más importante de su vida.



La última etapa real del Tour, ya que el domingo espera el desfile de homenaje a Froome en París, ofrecía un escenario ideal para la batalla por dos escalones del podio, ya que cuatro corredores estaban separados por poco más de un minuto: Bardet, Quintana, Yates y Porte.



Todo el mundo tenía en mente el ascenso y descenso del coloso Joux Plane, con la cima a 12 kilómetros de la meta de Morzine. Hasta la temida montaña el protagonismo lo asumieron 30 corredores que saltaron en el Col de Aravis.



Este domingo se cierra la 103 edición con la vigésimo primera etapa entre Chantilly y París, un recorrido de 113 kilómetros que servirá de homenaje al maillot amarillo.